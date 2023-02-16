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Gündem, Asrın felaketi

Burdur'da gönüllü eğitimciler depremzede çocuklara anaokulu eğitimi veriyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Burdur'daki GSB yurtlarına getirilen afetzedelerin çocukları, gönüllü eğitimcilerden okul öncesi eğitimi alıyor.

Bilal Altıok   | 16.02.2023
Burdur'da gönüllü eğitimciler depremzede çocuklara anaokulu eğitimi veriyor

Burdur

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gönüllü eğitimcileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında anaokulu sınıfları oluşturarak burada konaklayan afetzede çocukların deprem travmasını atlatmalarına yardımcı oluyor.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Perihan Ünüvar, AA muhabirine, gönüllü eğitimci ve öğrencilerle depremzedelerin kentte gelmeden yerleşecekleri yurtlarda çocuklar için oyun ve eğitim alanları oluşturduklarını söyledi.

Kent merkezindeki iki yurtta 0-6 yaş grubu yaklaşık 200 öğrenciyle ilgilendiklerini vurgulayan Ünüvar, çocukları yurtlara giriş yaptığı ilk gün, akşam saatlerinde okul öncesi eğitim sınıflarına aldıklarını aktardı.

Amaçları çocukların travmayı en kısa sürede atlatması

Ünüvar, gönüllü okul öncesi öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra psikolojik destek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü gönüllülerinin de çocuklarla ilgilendiğini anlattı.

Çocukların deprem travmasını hızlı atlatmalarının günlük yaşama uyumları açısından önemli olduğuna işaret eden Ünüvar, "Çocuklar mutlu olabilirse ailelerin de bu travmayı atlatmaları daha kolay olur. Enkazdan çıkarılan, çeşitli yaralanmalar geçiren çocuklarımız da var. Bütün etkinliklerimizi çocukların bu hassas durumlarını da gözeterek sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ünüvar, amaçlarının çocukların travmayı en kısa sürede atlatıp kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak çocuklarını iyi gören ailelerin de deprem etkisinden çıkmalarına vesile olmak olduğunu kaydetti.

"Açılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz"

Gönüllü okul öncesi öğretmeni Hatice Kuşbabalı da kentte gelen depremzede ailelerin çocuklarına kucak açtıklarını dile getirerek, "Ailelere destek olmaya çalışıyoruz, açılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz. İlk günlerde çocuklar durgunlardı, daha sonra eğitimlerle çocuklarda bir hareketlenme ve canlanma olduğunu gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Gönüllü okul öncesi öğrencisi Zeynep Cansu Ergin de bir haftadır çocuklarla ilgilendiğini belirterek, "Çocukları mutlu görmek çok güzel bir duygu, yüzlerindeki tebessümü görmek bizim için çok önemli." dedi.


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Burdur'da gönüllü eğitimciler depremzede çocuklara anaokulu eğitimi veriyor

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