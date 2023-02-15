Dolar
18.85
Euro
20.20
Altın
1,833.99
ETH/USDT
1,547.00
BTC/USDT
22,124.00
BIST 100
4,937.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor Kahramanmaraş’ta depremin 222.saatinde 45 yaşındaki Melike İmamoğlu yıkılan binanın enkazından kurtarıldı
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bulgar arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde Türklerle işbirliği içinde çalıştıklarını anlattı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bulgar ekibin üyeleri, deprem bölgesinde Türk ekiplerle verimli bir işbirliği yürüttüklerini belirtti.

Ihvan Radoykov   | 15.02.2023
Bulgar arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde Türklerle işbirliği içinde çalıştıklarını anlattı

Sofya

Uzman ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik Bulgar ekip, deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmaları, ülkeye dönüşlerinde Sofya Havalimanı'nda AA muhabirine anlattı.

Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden bir araya gelen gönüllüler ekibine çevirmen olarak katılan Filibe şehrine bağlı Kriçim kasabasından Bedriye Bahri Tırmaz, neredeyse uykusuz geçirdiği 5 günün ardından tekrar Türkiye’ye giderek yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da ilk yapmak istediği şeyin 12 yaşındaki oğluna sarılmak olacağını belirten Tırmaz, bu süreçte oğlunun "Anne, seninle gurur duyarım, sen benim kahramanımsın." sözleriyle kendisine destek olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki çalışmalarının çok yoğun olduğunu dile getiren Tırmaz, "Durum çok trajik, inanılmaz büyük bir yıkım var. Büyük bir trajedinin içine düştük. Gidene kadar her gün televizyondan olayları takip ediyordum ama görünen ile yaşanan birbirinden gerçekten çok farklı." diye konuştu.

Tırmaz, arama kurtarma çalışmalarında yürütülen işbirliğini ise şöyle anlattı:

"Türk ekipler çok yardımcı oldular. Biz bir polis kampında kaldık. İnanılmaz destek gördük. Dostluklar kurduk. Bütün lojistiğimiz sağlandı. Zaten buradan çok sağlam bir ekip ve tesisatla gidildi. Ama AFAD olsun Emniyet olsun Jandarma olsun elinden gelen desteği sağladılar. Evi yıkılan insanlar bile gidip aşevlerinden yemek alıp bize enkazın tepesine yiyecek getiriyordu. Beni şimdi çağırırlarsa, tabii ki seve seve tekrar giderim, yeter ki yapabileceğim bir şey olsun, hemen, şimdi uçağa binip giderim, hazırım."

"AFAD’dan arkadaşlarımızla birlikte verimli bir işbirliği yaptık"

Bulgar arama kurtarma gönüllülerinden Rosen Terziev de "Türkiye'deki durum oldukça ağır. Enkazların altında hayatta kalmış insanlar bulma ihtimali gittikçe azalıyor." dedi.

Terziev, arama kurtarma çalışmalarını anlatırken, "AFAD’dan arkadaşlarımızla birlikte verimli bir işbirliği yaptık. Orada da bizim gibi gönüllü olarak sahada çalışanlar vardı. Onlar da her türlü koordinasyonu sağladılar. Arkadaşlar durum bildirisi aldıktan sonra bizleri ilgili mekana götürürdü. Her gün farklı yerlerde çalıştık. Son derece yoğun bir görevdi. Elimizden geleni yaptık. Her gece sabaha kadar çalıştık. Gruplar halinde çalıştık. Enkazlar inanılmaz büyüklükte. Gördüğümüz şehir neredeyse yerle bir olmuş." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan 31 kişilik diğer bir ekip ise ülkenin güneydoğusundaki Filibe Havalimanı’na döndü. Ekibi karşılayan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Bulgaristan’ın Türkiye’ye kurtarma ekipleri yollayan ilk ülkelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Ekibin lideri Georgi Vlaykov, Bulgar personelin 89 saat dönüşümlü olarak ve ara vermeden Kahramanmaraş’ta çalıştığını ve Türkiye’de kendilerine destek veren koordinasyon merkezinin sağladığı bilgi sayesinde 31 kişiyi enkaz altından kurtardıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman Gölbaşı'nda bir köye yardım gitmediği iddiasının doğru olmadığı belirtildi
Zamanla yarışan ekipler, yüzlerce yaralıyı helikopterlerle Adana Şehir Hastanesine ulaştırdı
Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı
Adıyaman'ın köylerindeki depremzedelere yardım malzemeleri askeri helikopterle ulaştırılıyor
İsviçreli ekibin şefi Zuberbuhler: Türkiye'de yabancı kurtarma ekipleri ile yerel ekipler arasındaki işbirliği iyiydi

Benzer haberler

Akaryakıt sektörü, deprem bölgesinde kesintisiz temin için çalışmalarını sürdürüyor

Akaryakıt sektörü, deprem bölgesinde kesintisiz temin için çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman Gölbaşı'nda bir köye yardım gitmediği iddiasının doğru olmadığı belirtildi

Pakistan'da tatbikattaki Azerbaycanlı askerlerden "gönlümüz Türkiye'de" mesajı

Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı
Deprem, spor camiasını da derinden sarstı

Deprem, spor camiasını da derinden sarstı
Elazığ'da depremzedeler için günlük 15 bin poğaça, pasta ve simit üretiliyor

Elazığ'da depremzedeler için günlük 15 bin poğaça, pasta ve simit üretiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet