Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.20
BTC/USDT
22,323.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Bosna Hersek'ten Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için 40 yardım tırı yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar görenler için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan 40 tırdan oluşan yardım konvoyu yola çıktı.

İsmail Özdemir, Bedrudin Brljavac   | 04.03.2023
Bosna Hersek'ten Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için 40 yardım tırı yola çıktı Fotoğraf: Elman Omic / AA

Saraybosna

Saraybosna'daki yardım kuruluşu Pomozi.ba'nın öncülüğünde hazırlanan ve 40 tıra yüklenen yardımlar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılacak.

Derneğin sözcüsü Maja Arslanagic-Hrbat, tırlarda acil ihtiyaçlardan giysi, ayakkabı ve ısıtıcı gibi malzemelerin olduğunu söyledi.

Yola çıkan tırların birkaç gün sonra deprem bölgesine ulaşacağını belirten Maja Arslanagic-Hrbat, Suriye'deki deprem bölgesine de yardım yüklü birkaç tırın gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını anlattı.

Pomozi.ba Derneğinin öncülüğünde hazırlanan 54 tırlık yardım, daha önce deprem bölgelerine gönderilmişti. Derneğin, ilerleyen süreçte de Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere ayni ve nakdi yardımlarının süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, 3 ilde inceleme yaptı
Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri: Anlaşma ilişkilerde yeni stratejik ortaklık dönemi başlatacak
Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentteki depremzedelere mutfak seti dağıtıldı

Benzer haberler

Zeljeznicar-Sloboda maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Zeljeznicar-Sloboda maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Sağlık Bakanı Koca'dan depremde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür

Bosna Hersek'ten Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için 40 yardım tırı yola çıktı

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1124 yaralının tedavisi sürüyor

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1124 yaralının tedavisi sürüyor
Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
Bosna Hersek'in en genç hafızı Emel ile ağabeyi Adnan, 15 aylık hafızlık sürecini anlattı

Bosna Hersek'in en genç hafızı Emel ile ağabeyi Adnan, 15 aylık hafızlık sürecini anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet