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Yaşam, Asrın felaketi

Bosna Hersekli müzisyen "tongue drum"ı Türkiye'deki depremzedeler için çalıyor

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Banja Luka'da yaşayan müzisyen Ognjen Ranisavic, ilginç yapısıyla bilinen vurmalı çalgılardan "tongue drum" çalarak, Türkiye'deki depremzedeler için yardım topluyor.

Ekip, Lejla Biogradlija   | 25.02.2023
Bosna Hersekli müzisyen "tongue drum"ı Türkiye'deki depremzedeler için çalıyor Fotoğraf: Miomir Jakovljevic/AA

Banjaluka

Banja Luka'nın en işlek caddesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım toplayan Ranisavic, mart başına kadar depremzedeler adına "tongue drum" çalmaya devam edeceğini söyledi.

Ranisavic, topladığı yardımın bir kısmını da Suriye'ye göndereceğini belirterek, tesadüfen denk geldiği "tongue drum"ın çıkardığı sese hayran kaldığını ve çalmayı öğrendiğini aktardı.

Engelli olduğunu ifade eden Ranisavic, "Etrafımızdaki insanların acılarını ve ihtiyaçlarını paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye'ye 30 konteyner ev gönderilecek

Bosna Hersek'in Kalesija kentinde ise 30 konteyner ev için gerekli yardım toplandı.

Kalesija Belediyesinin yürüttüğü kampanya kapsamında, bölgedeki iş insanlarının işbirliğinde depremzedelere yönelik 30 konteyner evin kurulumu için gereken yardım toplandı.

Projenin koordinatörlerinden Mujo Mujkic, evlerin kurulumu için gerekli olan miktardan fazlasının toplandığını ifade ederek, "Kalan miktarı 2 tane daha ev yapmak için kullanacağız. İçlerine de duş ve hijyen malzemeleri yerleştireceğiz." dedi.

Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic de konteyner evlerin tırlarla Türkiye'ye gönderileceğini kaydederek, bir grup gönüllünün de kurulum için deprem bölgesine gideceğini aktardı.

Merhamet Derneği Suriye'ye yardım ulaştırdı

Bosna Hersek'teki insani yardım kuruluşu Merhamet Derneği, Suriye'deki depremzedelere yardım götürdü.

Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğinde Bosna Hersek İslam Birliği ile yürütülen kampanya kapsamında toplanan yardımların Suriyeli depremzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi kreşine giden çocuklar da "Geçmiş olsun" ve "Arkadaş" gibi kelimelerin yazılı olduğu resimler çizerek, Türkiye'deki depremzede çocuklara dayanışma gösterdi.

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