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Dünya, Asrın felaketi

Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören vatandaşlar için en gerekli görülen malzemeler olan ısıtıcı ve jeneratör dolu tırlar Bosna Hersek ve Sırbistan'dan Türkiye'ye hareket etti.

İsmail Özdemir, Lejla Biogradlija, Ahmet Nurduhan   | 13.02.2023
Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Saraybosna/Novi Pazar

Saraybosna'da pomozi.ba isimli insani yardım kuruluşu tarafından, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezine acil ihtiyaç olarak getirilen ısıtıcı, jeneratör, battaniye ve uyku tulumları gönüllüler tarafından tıra yüklendi.

Pomozi.ba Basın Sözcüsü Maja Arslanagic-Hrbat, bugün gönderilen tırın içerisinde ısıtıcı, jeneratör, battaniye ve uyku tulumlarının bulunduğunu belirterek, "Kampanyaya katılım inanılmazdı. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bu, şimdiye kadar yaptığımız en kapsamlı kampanya oldu diyebiliriz. Hem toplanan yardım hem de gönüllülerin desteği açısından." dedi.

Yardım kampanyasının sona erdiğini duyuran Arslanagic-Hrbat, bundan sonraki süreçte yardımları en kısa sürede Türkiye'ye ulaştırmak için organize olacaklarını söyledi.

Arslanagic-Hrbat, Suriye konusunda ise özellikle kamyonların ülkeye girişlerinde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Ancak buna da alternatif bir çözüm bulduk. Nakdi yardım gönderiyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek'ten toplanan 40 tırlık yardımın hafta sonuna kadar Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'tan Türkiye'ye yardım

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Sancak İslam Birliği Meşihatı ve Tutin Belediyesi tarafından toplanan 6 tırlık yardım konvoyu da deprem bölgesine hareket etti.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic, çok kısa bir sürede 4 tır yardım toplandığını ifade ederek, Türk halkının yanında olduklarını söyledi. Tutin Belediyesinin de 2 tır yardım gönderdiği konvoy, dualar eşliğinde uğurlandı.

Novi Pazar şehrindeki Novi Pazar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de Türkiye'deki depremzedelere yardım için 1300 avro topladı. Okul müdürü Dzenana Razdaginac AA muhabirine, 1300 avroluk yardımın bir gün içerisinde toplandığını söyledi.

Karadağ ve Slovenya'da yardımlar toplanıyor

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da depremzedeler için toplanan yardımın ise 200 bin avroya yaklaştığı ifade edildi.

Karadağ İslam Birliği, toplanan yardımın 120 bin avroya ulaştığını belirtirken, Karadağ Kızılhaçı da 72 bin avro değerinde yardımın toplandığını bildirdi.

Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Slovenya'dan toplanan yardım malzemelerinin Türkiye'ye gönderilmek üzere THY'ye teslim edildiği aktarıldı.

Paylaşımda, kıyafet ve gıda yardımlarına bir süre ara verildiği; çadır, battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı ve jeneratör ihtiyacına odaklanıldığı kaydedildi.

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