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Dünya, Asrın felaketi

Bosna Hersek Radyo Televizyonu, depremzedeler için canlı yayında yardım kampanyası düzenleyecek

Bosna Hersek Radyo Televizyonu (BHRT), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için canlı yayında yardım kampanyası gerçekleştirecek.

İsmail Özdemir, Elvır Hodzıc  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Bosna Hersek Radyo Televizyonu, depremzedeler için canlı yayında yardım kampanyası düzenleyecek Fotoğraf: Elman Omic - AA

Saraybosna

BHRT ve Bosna Hersek'teki yardım kuruluşu Pomozi.ba işbirliğiyle 16 Mart akşamı düzenlenecek yardım kampanyasına, ülkedeki siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim katılacak.

Televizyonun Genel Müdürü Belmin Karamehmedovic, AA muhabirine, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenler için yardım toplanacağını ve bunu bir sosyal sorumluluk bilinciyle yaptıklarını söyledi.

Karamehmedovic, Türkiye'nin, Bosna Hersek için bir dost olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bize gelen geri dönüşlere bakılırsa düzenlenecek programa ilgi çok fazla. Finansal olarak ne kadar toplanır bilemiyorum ama depremzedelerle göstereceğimiz dayanışma harika olacak. Bununla birlikte, dostlarımızın yanında olduğumuzu göstermek, sıkıntı çeken insanların yalnız olmadığını göstermek çok önemli çünkü Bosna Hersek vatandaşları, zor dönemlerden geçti ve destek vermenin ne kadar anlamlı olduğunu biliyorlar."

BHT1 kanalında yayınlanacak programda, ünlü isimlerin telefonlara cevap vereceğini aktaran Karamehmedovic, televizyon yayınında toplanan maddi yardımların Pomozi.ba aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılacağını kaydetti.

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