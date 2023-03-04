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Spor, Asrın felaketi

Bosna Hersek Ligi'ndeki Velez-Borac maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Bosna Hersek Premier Ligi'nin 22. haftasında Velez ile Borac futbol takımları arasında oynanan maçta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için binlerce oyuncak toplandı.

Ahmet Nurduhan   | 04.03.2023
Bosna Hersek Ligi'ndeki Velez-Borac maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı Fotoğraf: Dino Dznko / AA

Saraybosna

Velez ve Borac takımları, Mostar kentindeki Rodjeni Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İnsani yardım kuruluşu "Pomozi.ba" ile Velez Futbol Kulübü iş birliğinde organize edilen oyuncak toplama kampanyası, maçı izlemeye gelen taraftarlardan büyük destek aldı.

Tribünlerde yerini alan taraftarlar, ellerindeki oyuncakları devre arasında sahaya atarak afetzede çocuklara destek mesajı verdi.

Oyuncakların, Pomozi.ba tarafından toplanarak depremzede çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

Ülkenin başkenti Saraybosna'da bugün oynanan Zeljeznicar-Sloboda maçında da depremzede çocuklar için oyuncak toplanmıştı.

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