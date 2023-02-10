Bodrum'dan deprem bölgesine yardımlar duygulandıran notlarla gönderiliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuklar ve vatandaşlar yardımlarını duygulandıran notlarla "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye yolluyor.
Muğla
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.
Yardımlar, Valilik ve AFAD koordinesinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde tasnif edilerek deprem bölgesine gönderiliyor.
Yardım paketlerinin içinden zaman zaman duygulandıran hediyeler ve notlar da çıkıyor.
Annesinin ördüğü atkıları gönderdi
Ebrar Nisa Uslu isimli çocuğun gönderdiği yardım paketinden, "Merhaba öncelikle herkese geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Size gönderdiğim atkıları annem ördü. İçinizi ısıtması dileğiyle. Sizlere gönderdiklerimiz inşallah iyi gelir. Sizlere dualar ediyoruz. İyi ve mutlu olmanız dileğiyle." yazılı not çıktı.
Uslu'nun notun sonuna kalp, mektubun ortasına da içerisinde "Kalbimiz sizinle" yazan kalp şeklinde uçan balon çizdiği de görüldü.
Yardım yapanlardan Göktürk Adnan Yavuz'un da, "99'u yaşadım, yüreğim yangın. Ama güçlü olacağız. Biz neler atlattık. Sizi seviyorum canlar. Kapım da açık aşım da pişmiş sizi bekler. Allah yardımcınız olsun." notunu paylaştığı gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.