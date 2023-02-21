Dolar
18.87
Euro
20.12
Altın
1,834.72
ETH/USDT
1,678.10
BTC/USDT
24,681.00
BIST 100
5,214.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

BM'den Hatay merkezli deprem sonrası "Türkiye ve Suriye'ye desteğimiz sürecek" açıklaması

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye yönelik desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 21.02.2023
BM'den Hatay merkezli deprem sonrası "Türkiye ve Suriye'ye desteğimiz sürecek" açıklaması

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'de daha fazla can kaybı, yaralanma ve travmaya neden olan sarsıntılardan endişe duyuyoruz. DSÖ ekipleri, ihtiyacı olan herkese acil bakım sunabilmeleri için her iki ülkede de sağlık çalışanları ve mobil klinikleri tıbbi malzemelerle destekliyor." ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de depremler nedeniyle sıkıntı ve kayıplar yaşayan herkes için yeni depremin korku ve zarara sebep olduğunu belirtti.

Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) ekiplerinin, etkilenen bölgelerdeki deprem yardım çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Dün yerel saatle 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bazı komşu iller ve ülkelerden de hissedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nden deprem bölgesine 312 tır yardım malzemesi, 9 bin 239 çadır ve konteyner gönderildi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor
"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak
Hatay merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi
SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da

Benzer haberler

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

Süleyman dede ürettiği bastonları deprem bölgesine gönderdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık
"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak

"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak
Hatay merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi

Hatay merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet