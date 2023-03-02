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Gündem, Asrın felaketi

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez: Türk hükümetine ve Türk halkına destek olmaya devam edeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türkiye'ye destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ömer Faruk Cebeci   | 02.03.2023
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez: Türk hükümetine ve Türk halkına destek olmaya devam edeceğiz Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Hatay

Hatay Stadyumu'nda çadır kenti ziyaret eden Rodriguez, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki yıkımın ve zararın çok ve üzücü olduğunu belirtti.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların yüzde 40'ının Hatay'da olduğuna değinen Rodriguez, il nüfusunun yüzde 25'inin göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Depremin ardından çok ciddi bir insani yardım çabasının olduğunu aktaran Rodriguez, AFAD ve Türk hükümeti tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı yardım faaliyetleri bulunduğunu belirtti.

Bölge ziyaretleri kapsamında sahra hastanesi ve barınma alanlarını gezdiklerini dile getiren Rodriguez, bölgede 8 sahra hastanesinin kurulduğunu, 9'uncusunun yolda olduğunu kaydetti.

Rodriguez, bu hastanelerde günlük yaklaşık 200 hastaya bakıldığına değinerek, depremden kaynaklanan yaralanmalar ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını söyledi.

BM'nin bölgedeki faaliyetlerine aşamalarla bakılmasının doğru olacağını belirten Rodriguez, "İlk safha arama kurtarma safhasıydı. İlk 24 saat içerisinde Birleşmiş Milletler ile beraber çalışan arama kurtarma ekipleri Hatay'da alandaydı. Arama kurtarmanın devamında ikinci safhada, insani yardım faaliyetleri başladı. Bununla evini kaybeden insanların barınma, sağlık, giyim ve yiyecek içecek ihtiyaçları karşılanıyor. Birleşmiş Milletler kurumlarının tamamı bu çalışmalara destek oluyorlar." diye konuştu.

"Türk hükümetine ve Türk halkına destek olmaya devam edeceğiz"

Çalışmaların sadece Hatay ve Gaziantep'te gerçekleşmediğini, depremden etkilenen diğer illerde de yürütüldüğünü aktaran Rodriguez, şöyle devam etti:

"İnsani yardım safhasından sonra yeniden kalkınma ve inşa safhasının başlayacağını umuyoruz. Yaklaşık olarak insani yardım safhası 3 ay sürecek. Bu aşamadan sonra halihazırdaki çalışmalarda olmayan ama daha sonra gelecek olan Birleşmiş Milletler kurumlarımız var. Bunlar hem ekonominin yeniden canlandırılmasına hem de gerekirse yeniden inşaya destek olacaklar. Bu şekilde Türk hükümetine ve Türk halkına destek olmaya devam edeceğiz."

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