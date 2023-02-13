Dolar
18.85
Euro
20.13
Altın
1,857.42
ETH/USDT
1,474.00
BTC/USDT
21,512.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da Korkmaz Apartmanından yaralı olarak çıkarılıyor Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı
logo
Dünya, Asrın felaketi

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı kurul icra oturumu, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

Muhammet İkbal Arslan   | 13.02.2023
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı kurul icra oturumu, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

Cenevre

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı kurul icra oturumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı
Edirne'de depremzedeler için "ücretsiz market" oluşturuldu
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı
Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı Sekine Kerimova, son parasını Türkiye'ye gönderdi

Benzer haberler

Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı

Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı

Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor

Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı

Sinop'ta kullanılmayan boş tüpler depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor

Sinop'ta kullanılmayan boş tüpler depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı kurul icra oturumu, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı kurul icra oturumu, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor

Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet