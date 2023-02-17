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Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Miraç Kandili idrak ediliyor
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Gündem, Asrın felaketi

Binali Yıldırım, deprem enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Serdar Açıl   | 17.02.2023
Binali Yıldırım, deprem enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Ankara

Yıldırım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Ölmez'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın da eşlik ettiği ziyarette Binali Yıldırım, Ölmez'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü

Yıldırım ayrıca Aleyna Ölmez'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Görüşmede Erdoğan, kendisine "Nasılsınız" diye soran Aleyna Ölmez'e, "Siz iyi oldukça ben daha iyi olacağım inşallah." yanıtını verdi.

Aleyna Ölmez'in durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, en kısa sürede Ölmez'i ziyaret etmeye gayret edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isminin anlamını sorduğu Aleyna Ölmez'e Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma odasında "aleyna" yazılı levha olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aleyna Ölmez'le görüşmesinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra, depremde yaralanan bir genci de ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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