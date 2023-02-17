Binali Yıldırım, deprem enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ankara
Yıldırım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Ölmez'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın da eşlik ettiği ziyarette Binali Yıldırım, Ölmez'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü
Yıldırım ayrıca Aleyna Ölmez'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
Görüşmede Erdoğan, kendisine "Nasılsınız" diye soran Aleyna Ölmez'e, "Siz iyi oldukça ben daha iyi olacağım inşallah." yanıtını verdi.
Aleyna Ölmez'in durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, en kısa sürede Ölmez'i ziyaret etmeye gayret edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isminin anlamını sorduğu Aleyna Ölmez'e Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma odasında "aleyna" yazılı levha olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aleyna Ölmez'le görüşmesinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra, depremde yaralanan bir genci de ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.