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Dünya, Asrın felaketi

Beyaz Saray: Suriye'ye yardımların iletilmesi için sınır kapılarının açılmasında çok geç kalındı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Birleşmiş Milletlerin yardım konvoylarının geçmesi için Suriye'deki ek sınır kapılarının açılması kararının önemli olduğunu ancak bu konuda "çok geç kalındığını" söyledi.

Tuğçenur Akgün   | 16.02.2023
Beyaz Saray: Suriye'ye yardımların iletilmesi için sınır kapılarının açılmasında çok geç kalındı

New York

Çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yapılan yardımlarla ilgili konuştu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın pazartesi günü, deprem bölgesini ziyaret etmek için Türkiye'de olacağını belirten Kirby, Türk hükümeti ile tam bir istişare halinde, neye ihtiyaç varsa onların tespiti ve farklı bir şey yapmaları gerekip gerekmediğini değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Kirby, Amerikan arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'de çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, ABD askeri helikopterlerinin de bu çalışmalara katkı sağladığını söyledi. Bu kapsamda Kirby, helikopterlerin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden bölgedeki noktalara çadır, su, hijyen malzemeleri, çocuk bezleri, ısıtıcılar ve jeneratörler dahil olmak üzere 18 metrik ton yardım malzemesi ve personel taşıdığını bildirdi.

"Suriye sınır kapılarının açılmasında geç kalındı"

Yardım çalışmaları kapsamında gerekirse daha fazla destek sunmaya hazır olduklarını aktaran Kirby, Suriye'de depremden etkilenenlere sunulan yardım çalışmalarına da değindi. Kirby, BM'nin Suriye'ye yardım konvoylarının geçmesi için ek sınır kapılarının açılması kararının önemli olduğunu ancak bu konuda "çok geç kalındığını" söyledi.

Suriye'deki Esed rejimiyle iletişim halinde olup olmadıklarına ilişkin bir soruyu Kirby, "Esed rejimiyle doğrudan bir iletişim olmadığını biliyorum. Bildiğiniz gibi rejimle diplomatik ilişkimiz yok. Suriye halkına yardımların tamamı, ABD ve BM'nin birlikte iş yapma konusunda uzun geçmişe sahip olduğu kurumlar aracılığıyla yapılıyor." yanıtını verdi.

Kirby, yardımlar kapsamında 95 tırın Suriye'nin kuzeyine gönderildiğini ve Halep'ten İdlib'e, depremden etkilenenleri tedavi eden Suriyeli doktorları desteklediklerini kaydetti.

Biden'ın Polonya ziyareti

Koordinatör Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın 20-22 Şubat'ta yapmayı planladığı Polonya ziyaretiyle ilgili soruları da yanıtladı. Ziyaret kapsamında Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelip gelmeyeceği ya da Polonya sınırından Ukrayna'ya geçip geçmeyeceğine ilişkin sorulara Kirby, Polonya dışında bu gezi için planlanmış ek bir durak ya da görüşme olmadığı cevabını verdi.

Kirby, Başkan Biden'ın, savaşın yıl dönümü kapsamında yapacağı konuşmada ise Ukrayna'ya yönelik uluslararası yardımlar ve verilmesi gereken ek destekler gibi konulara değinmesinin beklenebileceğini söyledi.

İran'ın Rusya'ya yardımları ve iki ülke arasında gelişen savunma işbirliğine de işaret eden Kirby, "İran'ın Rusya'nın Ukraynalıları öldürmesine yardım ettiği doğru. Ancak bizi endişelendiren, Rusya'nın İran'ın yardımları karşılığında bu ülkeye, özellikle askeri yeteneklerini geliştirmesi konusunda yardım etme potansiyeli ve böylece bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına neden olmasıdır." şeklinde konuştu.

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