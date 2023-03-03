Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı
Beşiktaş Kulübünün, "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar ve yardım malzemelerinin bulunduğu tır, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a ulaştı.
Kahramanmaraş/İstanbul
İstanbul'dan hareket eden yardım tırı, Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş Futbol Akademisinin kurduğu çadır kente getirildi.
Depremzede çocuklar için gönderilen oyuncak ve formalar, anaokulu olarak hizmet veren çadırın önünde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz, bazı Beşiktaşlı yöneticiler ve eşleri ile "Kral Şakir" çizgi filmi kahramanlarının maskotları tarafından dağıtıldı.
Beşiktaş Kulübü yöneticisi Fırat Fidan'ın eşi Gizem Fidan da dağıtımın yapıldığı alanın arkasındaki çadırda kalan ve depremde ayağı kırılan bir çocuğa oyuncak hediye etti.
Oyuncaklara sarılı mektuplar
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, paketler içinde birçok çocuğun oyuncaklara sarılı mektup gönderdiği görüldü. İstanbul Arnavutköy Bolluca İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Yusuf Eren Memiş'in gönderdiği oyuncak paketinden çıkan mektup, okuyanları duygulandırdı.
Yusuf Eren Memiş'in, mektubunda, "Sevgili arkadaşım, ben Yusuf Eren Memiş bu mektubu sana İstanbul Arnavutköy Bolluca İlkokulu'ndan yazıyorum. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Sizi çok seviyoruz. Kendinizi tek sanmayın, biz varız. Sizin için dualar ediyoruz. Sakın korkmayın. Bunun da üstesinden beraber geleceğiz. Bu bizim de başımıza gelebilir. Birbirimizi tanımamamız önemli değil, nasılsa hep beraber yaşamıyor muyuz? Geçmiş olsun herkese, hepinizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.