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Dünya, Asrın felaketi

Belgrad Büyükelçiliğinden Sırbistan hükümeti ve halkına "deprem dayanışması" teşekkürü

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Sırbistan'ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye gösterdiği destek ve dayanışmanın ikili ilişkileri daha da kuvvetlendirdiğini bildirdi.

Lejla Biogradlija   | 02.03.2023
Belgrad Büyükelçiliğinden Sırbistan hükümeti ve halkına "deprem dayanışması" teşekkürü

Belgrad

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Sırbistan'a, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından gösterdiği seferberlik, yardım ve dayanışma için teşekkür dilekleri iletildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in taziye mesajı yayımlayan ilk devlet başkanları arasında yer aldığı anımsatılan açıklamada, Sırbistan'dan 51 kişi ve bir arama kurtarma köpeğinden oluşan ekibin Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Sırbistan'da toplanan 200 tondan fazla ayni yardımın da Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde deprem bölgesine gönderildiği belirtilerek, Sırbistan hükümetinin Türkiye'ye insani yardım ulaştıran tırların geçişlerine de kolaylık sağladığına işaret edildi.

Sırbistan hükümetinin ayrıca 1 milyon avro değerinde maddi yardımda bulunduğu vurgulanan açıklamada, ülke genelindeki birçok kurum tarafından başlatılan yardım kampanyaları kapsamında toplanan yardımın ise 300 bin avroya yaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden de 15 tır yardım malzemesinin deprem bölgesine ulaştırıldığı ve 300 bin avroya yakın yardım toplandığı belirtildi.

Sırbistan'da hem hükümetin hem de halkın depremzedeler için seferber olduğuna işaret edilen açıklamada, Sırbistan'ın gösterdiği destek ve dayanışmanın, oldukça üst seviyede devam eden ikili ilişkilerin zor zamanlarda kuvvetlenerek, devamı konusundaki kararlılığı da gösterdiği kaydedildi.

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