Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,686.80
BTC/USDT
24,555.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Belçika'nın Kırıkhan'da kurduğu sahra hastanesinde sağlık hizmeti sürüyor

"Asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'nın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde vatandaşlara sağlık hizmeti verilmeye devam ediyor.

Mustafa Deveci   | 19.02.2023
Belçika'nın Kırıkhan'da kurduğu sahra hastanesinde sağlık hizmeti sürüyor Fotoğraf: Eşref Musa - AA

Hatay

Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınına kurulan sahra hastanesi, günlük 200 kadar hastayı muayene etme kapasitesine sahip.

Laboratuvar, X-Ray hizmetinin verildiği hastanede, bir de ameliyathane bulunuyor.

Genel cerrahi, kadın doğum, çocuk hastalıkları uzmanlarının da bulunduğu hastanede, 15 doktor ve 29 hemşire görev yapıyor.

Türk doktor ve hemşirelerinin de destek verdiği hastanede, 20 kişiye kadar yataklı hasta da kabul edilebiliyor.

Belçika'nın kurduğu hastanede, 16 Şubat akşamından itibaren hasta kabul edilmeye başlandı ve 200'den fazla hastanın tedavisinin yanı sıra 10 da ameliyat yapıldı.

"Türkiye'nin aynısını bizim için yapacağını biliyoruz"

Hastanenin ekip şefi yardımcısı Klara Leroy, AA muhabirine, sahra hastanenin kurulumuna 13 Şubat'ta başladıklarını belirtti.

Leroy, 16 Şubat akşamından itibaren hasta kabul etmeye başladıklarını dile getirerek "Türkiye ile dayanışma içinde olmak ve ihtiyaç duyduğunda yardımcı olmak bizim için önemli. Çünkü Türkiye'nin aynısını bizim için yapacağını biliyoruz." dedi.

Bölge halkının ve Türk makamlarının kendilerine oldukça yardımcı olduğunu ifade eden Leroy, “Çok iyi karşılandık. Yerel makamlarla işbirliği çok iyi gidiyor. (Hastanenin) kurulumu sırasında bize yardımcı olmak için her şeyi yaptılar. Bu nedenle güzel bir işbirliği.” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık
Bakanlar Akar ile Koca, Antakya ve Altınözü'ndeki çalışmaları inceledi, depremzedelerle bir araya geldi
Fransız deprem bilimci Le Pichon: İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi
Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Adıyaman'daki yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki gözaltına alındı

Benzer haberler

İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu edildi

İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu edildi

Gaziantep'te depremde yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı

Belçika'nın Kırıkhan'da kurduğu sahra hastanesinde sağlık hizmeti sürüyor

Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır

Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Kentte arama kurtarma çalışmaları 10 yerde devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Kentte arama kurtarma çalışmaları 10 yerde devam ediyor
Hatay'da yıkım nedeniyle araç giremeyen sokaklar, kros motosikletli özel harekat polislerine emanet

Hatay'da yıkım nedeniyle araç giremeyen sokaklar, kros motosikletli özel harekat polislerine emanet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet