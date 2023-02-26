Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,812.00
ETH/USDT
1,641.40
BTC/USDT
23,567.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Belçika'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin personeli rotasyon için ülkeye döndü

Belçika'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesi personelinin bir kısmı, iki haftalık rotasyon kapsamında ülkeye geri döndü.

Selen Temizer   | 26.02.2023
Belçika'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin personeli rotasyon için ülkeye döndü

Brüksel

Personeli taşıyan uçak akşam saatlerinde Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havaalanı'na indi.

Belçika İlk Yardım ve Destek Ekibi (B-FAST), Sağlık Bakanı Frank Vanderbroucke'nin de katılımıyla ekibin karşılanması için Binbaşı Housiau Kışlasında (Quartier Militaire Major Housiau) resepsiyon düzenledi.

Bakan Vanderbroucke ve B-FAST yetkilileri, personeli çiçeklerle karşıladı.

Ekipte yer alan Türk personelin, kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaştığı duygusal anlar kameralara yansıdı.

Hastane faaliyetini sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicolas Fierens Gevaert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce planlandığı üzere 76 kişilik sağlık personelinin iki haftalık rotasyon kapsamında ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Gevaert, dönen ekibin yerine daha önce 76 kişilik başka bir ekibin gittiğini ve hastanenin faaliyetinin aksamadan devam ettiğini aktardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki sahra hastanesinin ilk etapta günde 100 civarı hastaya bakmasının planlandığını belirten Gevaert, devlet hastanesinin de tahliye edilmesi sebebiyle dün itibarıyla hasta sayısının 200'ü aştığını dile getirdi.

Gevaert, bölgede ihtiyacın sürdüğünü, bu nedenle hastanenin faaliyetinin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor

Benzer haberler

Belçika'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin personeli rotasyon için ülkeye döndü

Belçika'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin personeli rotasyon için ülkeye döndü

ABD, Antakya'da sahra hastanesi kuruyor

İspanyol yardım ekibi sahra hastanesi nöbetini arkadaşlarına devretti

Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu

Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu
İtalyanların Hatay'da kurduğu sahra hastanesinden 600'den fazla depremzede faydalandı

İtalyanların Hatay'da kurduğu sahra hastanesinden 600'den fazla depremzede faydalandı
Depremin ardından tedbiren boşaltılan hastanenin sağlık hizmeti çadırlarda sürdürülüyor

Depremin ardından tedbiren boşaltılan hastanenin sağlık hizmeti çadırlarda sürdürülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet