Belçikalı gönüllü kurtarma ekibi şefi, halen enkazdan canlı çıkarılmasını "mucize" olarak niteledi
Belçika'dan Gaziantep'e giderek 9 kişiyi enkazdan kurtaran gönüllü ekibin sorumlusu Andrew Cambier, geçmiş depremlerdeki tecrübelerine dayanarak, halen enkazdan canlı kişilerin çıkarılmasını "gerçek bir mucize" olarak niteledi.
Üsküp
Belçika'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'e giderek 9 kişiyi enkazdan kurtaran gönüllü ekibin sorumlusu Andrew Cambier, geçmiş depremlerdeki tecrübelerine dayanarak, halen enkazdan canlı kişilerin çıkarılmasını "gerçek bir mucize" olarak niteledi.
Brüksel Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Bekir Uysal, gönüllü olarak Belçika'dan deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan International PMC Şirketi Üst Yöneticisi (CEO) ve arama kurtarma ekibinin başkanı Andrew Cambier'i kabul etti.
Görüşmede Cambier, felaketin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, Türk Hava Yolları (THY) seferiyle afet bölgesine intikal ederek, sahada Türk bir şefin başkanlığında, Türk ve İsviçreli ekiplerle çalışmalara katıldıklarını söyledi.
Gaziantep'te depremde yıkılan binalarda özel cihazlar ve teçhizat ile göçük altında kalan depremzedeleri tespit ettiklerini ve kurtarma ekiplerini yönlendirdiklerini ifade eden Cambier, göçük altından 3'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişiyi kurtardıklarını belirtti.
Cambier, normalde depremlerden sonraki 5 günün ardından umutların tükenmeye başladığını, insanların genelde sıvı kaybı ve gıda eksikliğinden, ayrıca hava koşullarından doğrudan etkilenerek enkazdan kurtarılma olasılıklarının düştüğüne işaret ederek, mevcut durumda Türkiye'de hava sıcaklığının eksi 10'a kadar düştüğü bir bölgede halen enkazdan canlı çıkarılmasını "gerçek bir mucize" olarak niteledi.
İhtiyaç duyulması ve uygun görülmesi halinde Türkiye’ye tekrar gitmeye hazır olduklarını, özel lazerli cihazlar yardımıyla içinde arama yapılan binaların dayanıklılığını tespit edip herhangi bir sarsıntıda yıkılma riski bulunup bulunmadığını inceleyebileceklerini kaydeden Cambier, enkaz kaldırma esnasında da cenazelerin tespiti ve mümkünse çıkarılma çalışmalarında yer alabileceklerini ifade etti.
Büyükelçi Uysal da afet bölgesindeki kıymetli yardım ve çabalarından ötürü Cambier'e THY işbirliği ile ödül bilet takdim etti.
Bazı ekipler, Kuzey Makedonya'ya döndü
Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan bazı ekipler de Kuzey Makedonya'ya döndü.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çayırımızın kahramanlarına sonsuz saygılar diliyorum. Bajram Miftari İtfaiyeciler Derneği gönüllüleri, Türkiye'deki deprem bölgelerinden dönüş yaptılar." ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan kurtarma ekibi üyeleriyle bir araya geldiğini anımsatan Ganiu, 4 kişiden oluşan ekipten kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldığını kaydetti.
Ganiu, "Deprem sonrası Türkiye'deki şehirlerde karşılaştıkları çok üzücü anların yanı sıra bina enkazları altında geçirdikleri 118 saatin ardından hayat kurtarma anlarında yaşadıkları sevinci de aktardılar. Türkiye'deki bu insani eyleme katılan kurtarma ekiplerinin kahramanlığını, insanlığını, cesaretini tarif edebilecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Kuzey Makedonya Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü Başkan Vekili Zülfikar Zeynula da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, müdürlük kapsamında deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ilk ekibin Kuzey Makedonya’ya dönüş yaptığı bilgisini paylaştı.
Zeynula, "Acımız ne kadar büyük olursa olsun, bu zor günleri insani duygularla el birliği ile en kısa zamanda atlatacağımıza, üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Allah'a bir daha Türkiye'mize ve insanlığa böyle zor günler yaşatmaması için dua ediyorum. Allah ana vatan Türkiye'mize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.