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Osmaniye'de Raufbey Mahallesinde yıkılan 10 katlı apartmanın enkazından 87 saat sonra 36 yaşında bir erkek canlı çıkarılıyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Teknoloji, Savunma sanayisi, Asrın felaketi

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yaptığı görev uçuşlarına dair video yayınlandı

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yaptığı görev uçuşlarına dair Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bir video yayınladı.

Gökhan Yıldız   | 09.02.2023
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yaptığı görev uçuşlarına dair video yayınlandı

İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamada, "İnşallah, el birliği ile en kısa zamanda milletçe bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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