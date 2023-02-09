Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yaptığı görev uçuşlarına dair video yayınlandı
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yaptığı görev uçuşlarına dair Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bir video yayınladı.
İstanbul
Baykar'dan yapılan açıklamada, "İnşallah, el birliği ile en kısa zamanda milletçe bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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➡️@TSKGnkur ve @TC_icisleri envanterindeki İHA’larımız bölgede ilk günden beri uçuşlarını aralıksız sürdürüyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2023
9 AKINCI ve 3'ü Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 22 Bayraktar TB2 hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetlerini icra ediyor.@BaykarTech pic.twitter.com/a7mvJ92dik