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Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Teknoloji, Asrın felaketi

Baykar'ın deprem bölgesine gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı

Baykar'ın "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye sevk ettiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı.

Mehmet Kadir Kılınç   | 13.02.2023
Baykar'ın deprem bölgesine gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı

İstanbul

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İhtiyaç malzemesi yüklü tırlarımız AFAD ile koordineli bir şekilde depremden etkilenen illerimize dağılıyor. El birliğiyle afetzede kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda yer alan grafiğe göre, Niğde ve Kayseri'ye birer tır jeneratör; Adana'ya 1 tır termos ve kıyafet, 1 tır konserve, 1 tır kıyafet ve powerbank, 2 tır jeneratör; Kahramanmaraş'a 2 tır jeneratör, 3 tır kıyafet, 5 tır konserve, 2 tır uyku tulumu, 1 tır çadır ve powerbank, 1 tır battaniye; Hatay'a 1 tır uyku tulumu, 1 tır konserve, 4 tır kıyafet; Gaziantep'e 2 tır jeneratör, 5 tır gıda, 3 tır konserve, 1 tır uyku tulumu; Malatya'ya 1 tır battaniye, 1 tır jeneratör, 1 tır konserve; Adıyaman'a 2 tır jeneratör, 1 tır konserve; Şanlıurfa'ya da 1 tır jeneratör ve 1 tır uyku tulumu sevk edildi.

Şirket ayrıca afet bölgesindeki vatandaşlar için tedarik edilen çocuk tulumlarının da yine AFAD ile koordineli bir şekilde ihtiyaç noktalarına ulaşmaya devam ettiğini açıkladı. Mesajda, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadesine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimizi yakan afet sonrası Baykar olarak tedarik ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini AFAD ile koordineli bir şekilde illerimize dağıtıyoruz. Hep birlikte tek yürek yaralarımız saracağız." ifadelerini kullandı.

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