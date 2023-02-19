Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,698.10
BTC/USDT
24,703.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Batmanlı kadınlar depremzedeler için giysi dikiyor

Batman'da bir araya gelen kadınlar kentte misafir edilen depremzedeler için giysi dikiyor.

İbrahim Toprak   | 19.02.2023
Batmanlı kadınlar depremzedeler için giysi dikiyor

Batman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalara Batmanlı kadınlar da destek veriyor.

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneğinin giyim atölyesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar depremzedeler için mont, pijama takımı, tayt ve tişört gibi ürünler dikiyor.

Dernek sorumlusu Emine Ayhan, gazetecilere, 8 Şubat'ta atölyede başlayan çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Gönüllü kadınlarla birlikte özellikle Batman'a gelen depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekstil atölyesinde üretim yaptıklarını ifade eden Ayhan, "Mont, eşofman takımı, alt ve üst giyim ürünleri üretiyoruz. Günlük en az 50 parça kıyafet üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri yan tarafta bulunan depremzedeleri ağırladığımız depoda depremzedelerin istifadesine sunuyoruz." dedi.

Atölyede üretim yapan kadınlardan Aysel Aygün de birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirtti.

Evdeki kumaşlarını atölyeye getirdiğini, bunlarla çeşitli ürünler diktiğini anlatan Aygün, "Kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da canıgönülden yapıyoruz. İmkanı olan herkesi katkı sunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzedelere verilen hane başı desteği kiracıdan talep eden ev sahiplerine uyarı
Hatay'da deprem nedeniyle etrafı çöken müstakil evlerden bazıları sürüklendi
Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
AFAD: Hasarlı yapılardaki eşyaların alınması kesinlikle yasaktır
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi

Benzer haberler

Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

Batmanlı kadınlar depremzedeler için giysi dikiyor

Depremzedeler için Almanya'dan gelen yardım treni İstanbul'a ulaştı

Depremzedeler için Almanya'dan gelen yardım treni İstanbul'a ulaştı
Kastamonulu kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Kastamonulu kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor
Çocuklar depremzedeler için toka sattı, oyuncaklarını ve kıyafetlerini bağışladı

Çocuklar depremzedeler için toka sattı, oyuncaklarını ve kıyafetlerini bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet