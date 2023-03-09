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Gündem, Asrın felaketi

Batman'da özel gereksinimli öğrenciler depremzedeler için hediye paketleri hazırladı

Batman Özel Eğitim Meslek Okulunun 72 öğrencisi, deprem bölgesinden kente gelenlere ulaştırılmak üzere hediye paketleri hazırladı.

İbrahim Toprak  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Batman'da özel gereksinimli öğrenciler depremzedeler için hediye paketleri hazırladı Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Batman Özel Eğitim Meslek Okulundaki down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batman'a gelen afetzedeler için seferber oldu.

Okulun başlattığı çalışma kapsamında öğretmen ve velilerin desteğiyle toplanan oyuncak, kırtasiye malzemesi ve hijyen setleri öğrencilerce paketlendi.

Okul Müdürü Zeki Aslan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için okulda bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Öğretmenlerin yönlendirmesi, velilerin duyarlılığıyla çocukların yaşıtlarına kırtasiye yardımı, annelerine de hijyen malzemelerini içeren 200 paket hazırladığını belirten Aslan, "Hazırladığımız bu paketleri yurtlarda kalan depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Depremzedeler için harçlıklarını bağışladılar

Öğrencilerden Merve Em de 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı çok üzgün oldukları aktardı.

Yaraları sarabilmek için küçük hediye paketleri hazırladıklarını ifade eden Em depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Baran ve Melih Demir kardeşler de kumbaralarındaki harçlıkları depremzedeler için bağışladıklarını kaydetti.

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