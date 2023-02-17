Başkentte 12 bin 808 depremzede çeşitli kurumlarda misafir ediliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerden 12 bin 808'i, Ankara'da çeşitli kurum ve kuruluşlara ait yurt, misafirhane, tesis ile otellerde ağırlanıyor.
Ankara
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremlerden sonra Ankara'ya gelen 12 bin 808 afetzede, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtları başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara ait misafirhane, tesis ile otellerde konaklıyor.
Depremzedelerin ihtiyaçları, Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor.
Depremin etkili olduğu 11 ilde yaralanan 16 bin 321 kişi ise Ankara'da kamu ve üniversite hastaneleri ile bazı özel sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Yaralılardan 1761'inin tedavilerinin devam ettiği ve bu süreçte 1011'inin ameliyat edildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.