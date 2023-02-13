Başkentli çocuklar kumbaralarını depremzede akranlarına bağışladı
Ankara'da yaşayan bir grup çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları depremzede akranlarına bağışladı.
Ankara
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen bazı çocuklar, aileleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi'nde ağırlanıyor.
Ankaralı çocuklar da merkeze gelerek, depremzede yaşıtlarını ziyaret etti.
Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ve oyuncaklarını akranlarına bağışlayan Ankaralı minikler, depremzede çocuklara sarılarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, bağışta bulunan çocukları karşıladı, örnek davranışlarından dolayı çocuklara teşekkürlerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.