Dolar
18.85
Euro
20.13
Altın
1,857.42
ETH/USDT
1,474.00
BTC/USDT
21,512.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da Korkmaz Apartmanından yaralı olarak çıkarılıyor Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Başkentli çocuklar kumbaralarını depremzede akranlarına bağışladı

Ankara'da yaşayan bir grup çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları depremzede akranlarına bağışladı.

Fırat Taşdemir   | 13.02.2023
Başkentli çocuklar kumbaralarını depremzede akranlarına bağışladı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen bazı çocuklar, aileleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi'nde ağırlanıyor.

Ankaralı çocuklar da merkeze gelerek, depremzede yaşıtlarını ziyaret etti.

Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ve oyuncaklarını akranlarına bağışlayan Ankaralı minikler, depremzede çocuklara sarılarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, bağışta bulunan çocukları karşıladı, örnek davranışlarından dolayı çocuklara teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı
Edirne'de depremzedeler için "ücretsiz market" oluşturuldu
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı
Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı Sekine Kerimova, son parasını Türkiye'ye gönderdi

Benzer haberler

Başkentli çocuklar kumbaralarını depremzede akranlarına bağışladı

Başkentli çocuklar kumbaralarını depremzede akranlarına bağışladı

Iraklı 7 yaşındaki kız, kumbarasındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı

Hatay'da depremde yıkılmadan önce evden çıkmayı başaran aile, yaşadıkları korkuyu anlattı

Çadır üreticileri deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor

Çadır üreticileri deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor
Yaralı depremzedelerin sağlığa kavuşma yolculuğu AA ekibince görüntülendi

Yaralı depremzedelerin sağlığa kavuşma yolculuğu AA ekibince görüntülendi
Burdur'a getirilen 1061 depremzede GSB yurtlarına yerleştirildi

Burdur'a getirilen 1061 depremzede GSB yurtlarına yerleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet