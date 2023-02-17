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Ekonomi, Asrın felaketi

Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların bağış ve yardımlarına ilişkin sınırlamalara muafiyet

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 17.02.2023
Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların bağış ve yardımlarına ilişkin sınırlamalara muafiyet

İstanbul

Olağanüstü hal kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, mevcut sınırlamalara dahil edilmeyecek.

Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesi kapsamında, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynaklarının binde 4'ünü aşamıyordu.

Kararname ile bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki bu sınırlamaya muafiyet tanınmış oldu.

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