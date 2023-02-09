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Gündem, Asrın felaketi

Bakasetas, imzaladığı formayı satın alarak 'asrın felaketi'nde depremzedelere destek oldu

Trabzonsporlu taraftarın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkarttığı imzalı formayı, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Bakasetas satın aldı.

Duygu Avunduk   | 09.02.2023
Bakasetas, imzaladığı formayı satın alarak 'asrın felaketi'nde depremzedelere destek oldu

Trabzon

Bir süre önce, Anastasios Bakasetas ile bir araya gelerek "Bakasetas, bir Yunan yapımı" ifadeleriyle sosyal medyada gündeme geldikten sonra kulübün davetlisi olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yunan futbolcuyla buluşan Erdal Şahin, futbolcudan aldığı imzalı formayı 'asrın felaketi'ne destek amacı ile satışa sundu.

Şahin'in formayı satışa sunduğunu öğrenen Bakasetas, imzaladığı formayı satın aldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakasetas'a teşekkür eden Şahin, "Açık arttırmaya sunduğum formayı Bakasetas satın almıştır. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bakasetas'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bakasetas, bir Yunan yapımıdır." ifadelerini kullandı.

Bakasetas da Şahin'in videosunu hesabından paylaşarak teşekkür etti.

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