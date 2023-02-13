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Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'da bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi Nilüfer Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi, vatandaşlara taziye ziyaretinde bulundu
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Gündem, Asrın felaketi

Bakanlar Akar ve Kurum, depremden etkilenen Samandağ'da inceleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi, vatandaşlara taziye ziyaretinde bulundu.

Sarp Özer   | 13.02.2023
Bakanlar Akar ve Kurum, depremden etkilenen Samandağ'da inceleme yaptı Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Samandağ'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın da yer aldığı incelemelerde, iki bakan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki çalışmalara ilişkin brifing aldı, ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

İki bakan daha sonra bölgenin kanaat önderlerinin de bulunduğu vatandaşlara taziye ziyaretinde bulundu.

Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Milli Savunma Bakanı Akar, "Büyük bir acıdan bahsediyoruz. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren devlet seferber oldu." dedi.

Edirne'den Van'a, Sinop'tan Mersin'e kadar tüm asker ve sivillerin deprem bölgesi için harekete geçtiğini, herkesin daha fazla ne yapabileceğinin gayretinde olduğunu aktaran Akar, bazı akademisyenlerin yaşanan asrın felaketini, "dünyanın ikiye ayrıldığı deprem" olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

Yaşananların "çok derin bir yara” olduğunu belirten Akar, "Olumsuz hava şartlarının helikopter uçuşuna müsaade etmemesi, Hatay Havalimanı'nın depremden zarar görerek kullanılmaz duruma gelmesi çalışmaları zorlaştırdı. Buna rağmen ilk andan itibaren enkaz altında kalan kardeşlerimizi bir an önce hayata kavuşturabilmek ve yaraları sarabilmek için herkes zamana karşı büyük bir gayret gösterdi." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, "Biriz, beraberiz devlet-millet sizinle beraber, 85 milyonun birbirinden farkı yok. Bugüne kadar 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak çok mücadeleler verdik, bugünlere geldik. İnşallah burada da devlet ve millet tek yumruk, tek yürek olarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

"Bugün bir ve beraber olma zamanı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremlerin, 10 ilde, 3,5 milyon kişiyi etkilediğini, birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini, on binlerce binanın hasar görmesine neden olduğunu söyledi.

Devletin asker, jandarma, polis, AFAD ve UMKE tüm birimleriyle alanda olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Acınıza ortak olabilmek için yoğun mücadele ediyoruz. Gidenleri geri getiremeyiz ama bundan sonraki süreçte hep birlikte 85 milyonun yüreği Samandağ için, Hatay dahil 10 ilimiz için atıyor. Biz her zorluktan hep beraber, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak çıktık. Güçlü bir millet, devletiz. İnşallah bu afetin de üstesinden hep beraber geleceğiz. Bugün bir ve beraber olma zamanı. İlk önce enkazdaki vatandaşlarımızı çıkaracağız daha sonra da nasıl Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de bir yıl içinde konutlarımızı yapıp vatandaşlarımıza teslim ettiysek, son 20 yılda TOKİ Başkanlığımızca 1 milyon 180 bin konutu bitirip teslim ettiysek, inşallah el birliğiyle bu süreçten de en güçlü şekilde çıkacağız."

Konuşmaların ardından okunan dua sonrası Akar ve Kurum, vatandaşlara tek tek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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