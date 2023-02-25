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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Soylu: Deprem bölgesinde fahiş kira artışları konusunda devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz

Barış Gündoğan   | 25.02.2023
Bakan Soylu: Deprem bölgesinde fahiş kira artışları konusunda devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, "Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir, elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Soylu, "Uluslararası bir alarm verdik, uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halinde." dedi.

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