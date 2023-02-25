Bakan Soylu: Deprem bölgesinde fahiş kira artışları konusunda devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz
Ankara
İçişleri Bakanı Soylu, "Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir, elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu.
Soylu, "Uluslararası bir alarm verdik, uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halinde." dedi.
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