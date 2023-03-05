Bakan Özer'den depremzedeler için yemek hazırlanan okula ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Özer, depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki çalışmaları paylaştı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Eğitim ailemizin çatısı altındaki her bir okulumuz, imece kültürümüzün en güzel örnekleriyle sahada. Alanında uzman öğretmenlerimiz, bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlarımıza günlük yemek hizmeti veriyor." ifadelerini kullandı.
Eğitim ailemizin çatısı altındaki her bir okulumuz, imece kültürümüzün en güzel örnekleriyle sahada…— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 5, 2023
Alanında uzman öğretmenlerimiz; bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlarımıza günlük yemek hizmeti veriyor.
Bir Olma Vakti 🇹🇷 pic.twitter.com/oV3gwPrYiW
Depremzedelere için 3 öğün yemek çıkarılan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'nin mutfağındaki hazırlıkların paylaşıldığı videoda, öğretmenlerin çalışmalara ilişkin verdiği bilgiler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.