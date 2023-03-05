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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Özer'den depremzedeler için yemek hazırlanan okula ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki çalışmaları paylaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 05.03.2023
Bakan Özer'den depremzedeler için yemek hazırlanan okula ilişkin paylaşım

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Eğitim ailemizin çatısı altındaki her bir okulumuz, imece kültürümüzün en güzel örnekleriyle sahada. Alanında uzman öğretmenlerimiz, bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlarımıza günlük yemek hizmeti veriyor." ifadelerini kullandı.

Depremzedelere için 3 öğün yemek çıkarılan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'nin mutfağındaki hazırlıkların paylaşıldığı videoda, öğretmenlerin çalışmalara ilişkin verdiği bilgiler de yer aldı.

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