Bakan Özer: Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'teki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'mizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacak, yaralarımızı kenetlenerek saracağız." ifadesini kullandı.
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#Gaziantep’te AFAD koordinasyon merkezimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 19, 2023
Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacak, yaralarımızı kenetlenerek saracağız. pic.twitter.com/iP48ZU5Dmf