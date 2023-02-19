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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Özer: Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'teki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 19.02.2023
Bakan Özer: Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacağız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'mizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacak, yaralarımızı kenetlenerek saracağız." ifadesini kullandı.

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