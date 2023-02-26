Bakan Özer: Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini açıkladı.
Ankara
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