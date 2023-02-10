Bakan Özer: 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.
#Canlı: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/BG6efXNJ3F— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023
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