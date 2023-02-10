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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Özer: 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız

Barış Gündoğan   | 10.02.2023
Bakan Özer: 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.

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