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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Nebati, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Merve Özlem Çakır   | 23.02.2023
Bakan Nebati, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Ankara

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taha ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta ağırladıklarını belirterek, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle taziyelerini kabul ettik. Bu zor dönemde İslam dünyasının gösterdiği dayanışma için memnuniyetimizi ifade ettik." dedi.

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