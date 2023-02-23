Bakan Nebati, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Ankara
Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taha ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta ağırladıklarını belirterek, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle taziyelerini kabul ettik. Bu zor dönemde İslam dünyasının gösterdiği dayanışma için memnuniyetimizi ifade ettik." dedi.
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İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle taziyelerini kabul ettik. Bu zor dönemde İslam Dünyasının gösterdiği dayanışma için memnuniyetimizi ifade ettik. pic.twitter.com/lkUJngYA8V
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 23, 2023