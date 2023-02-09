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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Ekonomi, Asrın felaketi

Bakan Muş: Yurt dışından gelen yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deprem bölgesinde kullanılmak üzere yurt dışından gelen acil durum ekipmanları ile yardım malzemelerinin gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtti.

Erhan Cihan Ünal   | 09.02.2023
Bakan Muş: Yurt dışından gelen yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır

Ankara

Muş, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde kullanılacak kritik araç ve cihazlardan gümrük vergisi alınmaması ve bekleme süresinin kaldırılması" yönündeki paylaşımına yanıt verdi.

Muş yanıtında, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

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