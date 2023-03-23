Dolar
19.05
Euro
20.74
Altın
1,993.04
ETH/USDT
1,820.00
BTC/USDT
28,260.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'de, Netanyahu hükümetine karşı "Sivil İtaatsizlik Günü" eylemleri kapsamında Ramat Gan kentinde protesto yürüyüş yapılıyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz, 1 yıl içerisinde afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz

Bakan Kurum, "Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz, önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl içerisinde camileriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, okullarıyla, sosyal donatılarıyla, konutlarıyla, yeşil alanlarıyla afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Hüseyin Bağış, Rıdvan Korkulutaş  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz, 1 yıl içerisinde afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz Fotoğraf: Emin Sansar - AA

Kahramanmaraş

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni", Kahramanmaraş Belediyesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta asrın felaketinden 46 gün sonra yeni konutların temellerinin bugün atılacağını söyledi.

Devletin her afette afetzedelerin yanında olduğunu dile getiren Kurum, "Hiçbir afette, hiçbir felakette milletimizi açta açıkta, sahipsiz bırakmadık. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da deprem oldu bizler oradaydık. Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın ve Rize'de seller oldu biz yine milletimizin yanındaydık. Antalya ve Muğla'da yangınlar oldu biz yine milletimizin, afetzede kardeşlerimizin yanında soluğu aldık. Devletimiz burada olduğu gibi bütün imkanlarıyla, bütün birikimleriyle hep afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, her türlü yardımı arama kurtarmadan insani yardıma, enkaz kaldırma sürecine, geçici barınma sürecine kadar seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürdü, Allah'ın izniyle sürdürmeye de devam edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir yılda sizi güvenli konutlarınıza kavuşturacağız" sözünü hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, siz her afette milletimize sözler verdiniz; dediniz ki 'Bir yılda sizi güvenli konutlarınıza kavuşturacağız.' Biz de gece demeden, gündüz demeden, hiçbir mevsim şartına aldırış etmeden tüm ekibimizle birlikte durmaksızın canla başla çalıştık ve güvenli konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim ettik. Nasıl son 20 yılda liderliğinizde bir asırlık yatırım yaptıysak, 1 milyon 180 bin konutumuzu TOKİ'miz ile inşa edip 3,3 milyon konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışacağız, çalışmalarımızı yapacağız ve yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla yeniden 11 ilimizi kendi kimliğiyle, tarihi dokusuyla, sanayisiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, vatandaşımızla birlikte, inşallah bilim insanlarımızın ışığında onların görüşleri, fikirleri doğrultusunda Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz, inşallah tıpkı önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl içerisinde camileriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, okullarıyla, sosyal donatılarıyla, konutlarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte söz verdiğimiz gibi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Afetin acılarını devlet, millet hep birlikte saracağız."

Ramazanın ilk gününü Kahramanmaraş'ta idrak ettiklerini belirten Kurum, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk iftar yapıldı
Hatay'da konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedeler ilk iftarı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok
AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı
Bahçeli ve Destici, Kahramanmaraş'ta Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı

Benzer haberler

Bahçeli ve Destici, Kahramanmaraş'ta Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı

Bahçeli ve Destici, Kahramanmaraş'ta Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı

Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz, 1 yıl içerisinde afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz

Türk Kızılay, depremin merkez üssü Pazarcık'ta 10 iftar çadırı kurdu

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet