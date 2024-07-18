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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Suat Öztürk  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin - AA

Elazığ

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı koordinesinde Aksaray ve Gümüş Kavak mahallelerinde inşası süren konutları gezdi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, örnek daireleri gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kurum'a, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve bazı kurumların temsilcileri eşlik etti.

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