Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bugün itibarıyla hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." dedi.
Ankara
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