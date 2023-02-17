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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bugün itibarıyla hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." dedi.

Serdar Açıl   | 17.02.2023
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Ankara

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