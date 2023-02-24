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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde esnafımız için geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz

Burcu Çalık Göçümlü   | 24.02.2023
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde esnafımız için geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Depremden etkilenen illerde) AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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