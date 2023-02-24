Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde esnafımız için geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Depremden etkilenen illerde) AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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