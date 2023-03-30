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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Ankara

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