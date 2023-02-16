Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 577 bin 689 bina incelendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Deprem bölgesi) 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık." dedi.
Ankara
Bakan Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum, "(Depremden etkilenen iller) Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz." diye konuştu.
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