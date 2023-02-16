Dolar
18.85
Euro
20.13
Altın
1,836.79
ETH/USDT
1,720.00
BTC/USDT
24,893.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 577 bin 689 bina incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Deprem bölgesi) 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık." dedi.

Ferdi Türkten   | 16.02.2023
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 577 bin 689 bina incelendi

Ankara

Bakan Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, "(Depremden etkilenen iller) Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna, Ankara'da tedavi altına alındı
Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu
Düzce'den deprem bölgesinde giden itfaiyeciler, kente döndü
Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 577 bin 689 bina incelendi

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 577 bin 689 bina incelendi

Türk Kızılay deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini paylaştı

Depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine geçici barınma alanları kuruluyor

Deprem bölgesindeki konutların inşasında çimento sıkıntısı beklenmiyor

Deprem bölgesindeki konutların inşasında çimento sıkıntısı beklenmiyor
Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Edirne'de konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri için mesai yapıyor

Edirne'de konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri için mesai yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet