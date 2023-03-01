Bakan Kurum: Adıyaman'da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'daki geçici yaşam alanının yapımının hızla devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetzede kardeşlerimize en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Okulları, sağlık ocağı, parkları, spor alanları ile Adıyaman’da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor." ifadesine yer verdi.
Afetzede kardeşlerimize en iyisini yapmak için çalışıyoruz!— Murat KURUM (@murat_kurum) March 1, 2023
Okulları, sağlık ocağı, parkları, spor alanları ile Adıyaman’da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor. pic.twitter.com/vaUtx47zVA
Bakan Kurum, paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ ve Emlak Konut tarafından Adıyaman'da yapımı süren 15 bin kişilik geçici yaşam alanının gösterildiği videoyu da paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.