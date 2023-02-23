Bakan Kurum: 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı." dedi.
Adıyaman
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