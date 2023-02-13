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Sağlık, Asrın felaketi

Bakan Koca: (Kahramanmaraş merkezli depremler) 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır

Fatma Sevinç Çetin   | 13.02.2023
Bakan Koca: (Kahramanmaraş merkezli depremler) 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrollerine ilişkin Bakan Koca, şunları kaydetti:

"415 noktadan alınan numunelerden 49’unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine gerekli işlemler başlatıldı."

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