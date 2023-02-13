Bakan Koca: (Kahramanmaraş merkezli depremler) 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır." ifadelerini kullandı.
TEDAVİSİ DEVAM EDENLER— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2023
15.664’ü serviste, 3.636’sı yoğun bakımda olmak üzere, 19.300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8.851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.
Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrollerine ilişkin Bakan Koca, şunları kaydetti:
"415 noktadan alınan numunelerden 49’unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine gerekli işlemler başlatıldı."
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