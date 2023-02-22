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Asrın felaketi

Bakan Koca, Balcalı Hastanesindeki hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edilmesi üzerine, hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 22.02.2023
Bakan Koca, Balcalı Hastanesindeki hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edilmesi üzerine, hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edildiğini hatırlattı.

Bunun üzerine hastanede tedavi gören hastaların Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine nakillerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Koca, "Deprem izolatörlü yeni Güney Seyhan Hastanemizse kapasitesiyle göreve hazır." ifadesini kullandı.


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