Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazdan 178 saat sonra yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı.
Ankara
Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.
Videoda, Bozbey Apartmanı enkazından çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.