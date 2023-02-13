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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazdan 178 saat sonra yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı.

Mehmet Tosun   | 13.02.2023
Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini paylaştı

Ankara

Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.

Videoda, Bozbey Apartmanı enkazından çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.

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