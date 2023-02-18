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Sağlık, Asrın felaketi

Bakan Koca: 10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108

Ferdi Türkten   | 18.02.2023
Bakan Koca: 10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108 Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar - AA

Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612'dir." dedi.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaşmıştır. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır."

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