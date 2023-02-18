Bakan Koca: 10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108
Ankara
#Canlı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında çıkarılan yaralıların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/m6BA786FtY— AA Canlı (@AACanli) February 18, 2023
Bakan Koca, şöyle devam etti:
"Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaşmıştır. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır."
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