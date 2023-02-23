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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, depremzedeleri ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Osmaniye'de geçici barınma merkezlerinde kalan depremzedelere ziyarette bulundu.

Tahir Turan Eroğlu, Fikret Kavğalı   | 23.02.2023
Bakan Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu - AA

Osmaniye

Bakan Kasapoğlu ile Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, hokey sahasında kurulan çadır kente geldi.

Kent merkezinde 179 çadırda 901 kişinin barındığı çadır kentte depremzedelerle sohbet eden Kasapoğlu ile Bayraktar çifti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da çadır kentteki ziyarete katıldı.

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