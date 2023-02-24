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Spor, Asrın felaketi

Bakan Kasapoğlu: Deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.

Fatih Çakmak   | 24.02.2023
Bakan Kasapoğlu: Deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak

Ankara

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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