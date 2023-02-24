Bakan Kasapoğlu: Deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.
Ankara
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.