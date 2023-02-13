Dolar
18.84
Euro
20.15
Altın
1,861.55
ETH/USDT
1,486.40
BTC/USDT
21,647.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde misafir ediyoruz

Muhammed Boztepe   | 13.02.2023
Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde misafir ediyoruz

Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası an itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddiası asılsızdır
Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Trabzon'a gelen 2 bin 500 depremzede konaklayacakları yerlere yerleştirildi
İstanbul'da yaşayan yabancılar depremzedelere yardım için seferber oldu

Benzer haberler

Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı

Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı

Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yaşayan yabancılar depremzedelere yardım için seferber oldu

Ayni yardımları depremzedelere ulaştıran ALO 144'te yoğun mesai

Ayni yardımları depremzedelere ulaştıran ALO 144'te yoğun mesai
Antalya ve çevre iller kapılarını depremzedelere açtı

Antalya ve çevre iller kapılarını depremzedelere açtı
Sultanbeyli Belediyesi ekipleri Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Sultanbeyli Belediyesi ekipleri Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet