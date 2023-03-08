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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ergün Haktanıyan  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Malatya

Kente gelen Karaismailoğlu, ilk olarak Malatya Şeker Fabrikasında kurulu çadır kentte ziyaretler yaptı. Burada çocuklara hediye veren Karaismailoğlu, çadırların içine girerek bir süre depremzedelerle sohbet etti. Vatandaşların durumunu soran Karaismailoğlu, daha sonra Malatya Tren Garı önünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ziyaretlerini Akçadağ ilçesindeki Akçadağ Kriz Merkezi ile sürdüren Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Esnafını da ziyaret eden Karaismailoğlu, kıyafet almak için giyim mağazasına gelen yaşlı kadına etek ve kazak hediye etti.

Askerin yemek dağıtım noktasını da ziyarette bulunan Karaismailoğlu, bir kahvehanede sohbet ettiği vatandaşlara yapılan çalışmaları anlattı.

Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.

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